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Справжній захисник: кумедний пес підкорює мережу

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Відчайдушний пес захищає навіть від вікон - фото 1
Відчайдушний пес захищає навіть від вікон

Користувачі не можуть втримати сміх від безстрашного собаки, який захищає свого господаря навіть в машині!

На платформі Reddit користувач з ніком the_windyhype поділився кумедним відео зі своїм домашнім улюбленцем, який захищає його за будь-яких умов. За короткий час допис опинився у трендах, адже за 8 годин зібрав понад 18 тисяч переглядів та понад 173 коментарі.

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"Завдяки моєму дорогоцінному цуцику, я був захищений від вікон авто упродовж останніх 8 років. Кожного. Разу", відзначив автор.

Thanks to my precious pup, I’ve been protected from car windows for the past 8 years. Every. Single. Time. from r/WhatsWrongWithYourDog

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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