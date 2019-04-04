Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись

Коти часто потрапляють в епічні ситуації через свою любов досліджувати найнезручніші місця, тому не дивно, що власники пухнастиків встигають зафіксувати деякі фіаско на камеру. Ці фото точно вас розвеселять!

Кожен господар кота знає, що ці тваринки йдуть проти всіх правил природи, законів фізики та просто проти логіки. Пояснити хід думок домашніх улюбленців доволі складно, особливо тоді, коли вони потрапляють в кумедні та дивні ситуації. У мережі діляться найвеселішими фото котів, у яких щось пішло не так.

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Джерело всіх фото: zefirka.net

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