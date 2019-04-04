Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись

  • 19
Коти в епічних ситуаціях - фото 1
Коти в епічних ситуаціях

Коти часто потрапляють в епічні ситуації через свою любов досліджувати найнезручніші місця, тому не дивно, що власники пухнастиків встигають зафіксувати деякі фіаско на камеру. Ці фото точно вас розвеселять!

Кожен господар кота знає, що ці тваринки йдуть проти всіх правил природи, законів фізики та просто проти логіки. Пояснити хід думок домашніх улюбленців доволі складно, особливо тоді, коли вони потрапляють в кумедні та дивні ситуації. У мережі діляться найвеселішими фото котів, у яких щось пішло не так.

І ще: У Великобританії пропонують займатися йогою з лемурами

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318850

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318851

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318852

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318853

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318854

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318855

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318856

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318857

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318858

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318859

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318860

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318861

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318862

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318863

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318864

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318865

Коти у дивних ситуаціях, які змусять вас усміхнутись - фото 318866

Джерело всіх фото: zefirka.net

Читайте також: Випрана з Perwoll: в Індії фотограф зняв кольорову білку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
  • Вчора, 19:22
  • 1354
Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
  • 02 квітня, 12:16
  • 1224
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 1134
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл