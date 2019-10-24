У Британії через ремонт 20-метрової ділянки дороги люди повинні об'їжджати 66 кілометрів

Влада британського графства Дорсет змусить жителів їздити по об'їзному шляху довжиною у 66 кілометрів через ремонт 20 метрової ділянки автомагістралі. Порушникам загрожує штраф до тисячі фунтів стерлінгів.

Уряд змушений закрити дорогу через проблеми з каналізаційною системою. Автомагістраль буде недоступна жителям з 28 жовтня по 1 листопада. І як альтернативу влада склала 66-кілометровий об'їзний маршрут.

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Передбачається, що поїздка по новому маршруту займе у 3600 разів більше часу, ніж зазвичай. Раніше на перетин 20-метрового маршруту жителі витрачали близько однієї секунди, у той час як зараз на дорогу у них буде йти близько години. Порушникам, які будуть їздити не по дорозі, загрожує штраф розміром до тисячі фунтів стерлінгів.

Рада графства Дорсет заявила, що новий маршрут повинен йти по дорогах, але влада визнала, що швидше за все місцеві жителі проігнорують заборону на об'їзд автомагістралі біля ремонтної дільники.

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