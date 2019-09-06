Фанат Super Mario облаштував кімнату в стилі відеогри

Шанувальник відеогри Super Mario Bros з Кореї зробив ремонт в ігровій кімнаті в стилі популярної гри. Хлопець старався дотриматися всіх деталей: від меблів відповідного кольору до світильників у формі кубика.

Весь процес ремонту, починаючи від ранніх ескізів дизайну до покупки меблів, чоловік розписав у своєму блозі, прикріпивши відповідні знімки кожного етапу роботи.

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Як зазначається, спочатку шанувальник гри купив невелике приміщення, щоб зробити з нього офіс, але пізніше він передумав і адаптував його під ігрову кімнату, створивши в ній інтер'єр в стилі улюбленої відеогри. На весь ремонт у власника помешкання пішло приблизно два місяці.

Super Mario Bros.– це відеогра в жанрі платформера. Вона була розроблена і випущена у 1985 році японською компанією Nintendo для платформи Famicom.

Цікавий факт. Super Mario Bros. занесена у Книгу рекордів Гіннесса як найбільш продавана гра в історії. Після її успіху, головний герой, Маріо, став символом компанії Nintendo, і за сумісництвом, одним з найвідоміших і впізнаваних ігрових персонажів у світі.

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