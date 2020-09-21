У Бразилії випустили пиво, ціна якого змінюється щотижня

У Бразилії компанія AmBev випустила пиво Colorado Amazônica, яке щотижня стає дорожче. Ціна залежить від того, наскільки скоротилася площа амазонських лісів.

Пиво Colorado Amazônica, яке виготовлене з місцевих інгредієнтів, вирощених на Амазонці, надійшло в продаж 3 вересня. Тоді одна банка об'ємом 310 мл коштувала трохи менше як один долар. До 10-вересня ціна напою зросла на 46%.

І ще: У Великобританії випустили маслопиво з Гаррі Поттера

Коли вирубка лісів зменшиться, пиво стане дешевшим. Чим менше лісу, тим дорожче воно буде, – кажуть виробники.

Частина грошей з продажів піде на підтримку корінних народів штату Пара на півночі Бразилії, які займаються землеробством.

Читайте також: Як побороти похмілля: 4 перевірені способи