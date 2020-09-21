Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

У Бразилії випустили пиво, ціна якого змінюється щотижня

  • 20
Пиво Colorado Amazônica - фото 1
Пиво Colorado Amazônica / pinterest

У Бразилії компанія AmBev випустила пиво Colorado Amazônica, яке щотижня стає дорожче. Ціна залежить від того, наскільки скоротилася площа амазонських лісів.

Пиво Colorado Amazônica, яке виготовлене з місцевих інгредієнтів, вирощених на Амазонці, надійшло в продаж 3 вересня. Тоді одна банка об'ємом 310 мл коштувала трохи менше як один долар. До 10-вересня ціна напою зросла на 46%.

І ще: У Великобританії випустили маслопиво з Гаррі Поттера

Коли вирубка лісів зменшиться, пиво стане дешевшим. Чим менше лісу, тим дорожче воно буде, – кажуть виробники.

Частина грошей з продажів піде на підтримку корінних народів штату Пара на півночі Бразилії, які займаються землеробством.

У Бразилії випустили пиво, ціна якого змінюється щотижня - фото 426460

Читайте також: Як побороти похмілля: 4 перевірені способи

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
  • 12 вересня, 14:50
  • 223
Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
  • 12 вересня, 20:52
  • 924
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2526352
Загрузка...
Новини