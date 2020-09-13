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McDonald`s почне продавати напої у багаторазових стаканах

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McDonald`s почне продавати напої у багаторазових стаканах - фото 1

McDonald`s незабаром почне тестувати багаторазові стакани для продажу гарячих напоїв. Мережа ресторанів швидкого харчування оголосила про співпрацю з виробником багаторазової упаковки Loop.

В рамках партнерства компанії будуть тестувати у Великобританії модель склянки багаторазового використання для гарячих напоїв. Ця ініціатива в довгостроковій перспективі допоможе скоротити кількість відходів від одноразової упаковки і зробити ще один крок в бік сталого розвитку компанії.

До слова: У США відкрили перший McDonald's з нульовим енергоспоживанням

Ми переосмислюємо своє ставлення до упаковки і хочемо надати нашим гостям можливість скоротити кількість відходів, – заявив віце-президент з питань сталого розвитку компанії Дженні МакКоллоу.

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Джерело: greenqueen
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