McDonald`s почне продавати напої у багаторазових стаканах

McDonald`s незабаром почне тестувати багаторазові стакани для продажу гарячих напоїв. Мережа ресторанів швидкого харчування оголосила про співпрацю з виробником багаторазової упаковки Loop.

В рамках партнерства компанії будуть тестувати у Великобританії модель склянки багаторазового використання для гарячих напоїв. Ця ініціатива в довгостроковій перспективі допоможе скоротити кількість відходів від одноразової упаковки і зробити ще один крок в бік сталого розвитку компанії.

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Ми переосмислюємо своє ставлення до упаковки і хочемо надати нашим гостям можливість скоротити кількість відходів, – заявив віце-президент з питань сталого розвитку компанії Дженні МакКоллоу.

@McDonaldsCorp is launching the sectors first partnership with @TerraCycle's #zerowaste brand Loop to reduce #packaging waste by offering a reusable cup for on-the-go hot drinks. The #McDonalds pilot program will launch in stores in the #UK in 2021 https://t.co/TOoMW2eq1Z — Eatable Adventures #StayHome (@eatableadv) September 11, 2020

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