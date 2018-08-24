27 пісень Незалежності, які знає кожен українець

Радіо МАКСИМУМ зібрало найзнаковіші українські пісні в історії за час Незалежності. Ця музика не залишать вас байдужими, насолоджуйтеся!

У нашій добірці ви знайдете як старі-добрі хіти, які змусять вас ностальгувати, так і нові українські пісні, що теж заслуговують вашої уваги.

Брати Гадюкіни – Ми хлопці з Бандерштату (1991)

Одна з найпопулярніших пісень українського року. Альтернативний львівський гурт "Брати Гадюкіни" підкорив Україну, яка щойно здобула Незалежність, цим шалено популярним хітом, а з легкої руки вокаліста Сергія Кузьмінського Львів отримав другу назву – Бандерштат.

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ВВ – Країна мрій (1994)

Учасники гурту "Воплі Відоплясова" випустили цю пісню в Австрії. Композиція із закликом шукати свою країну мрій стала візитівкою українських рокерів, а в 2004 році Олег Скрипка започаткував однойменний фестиваль етнічної культури, який відтоді проходить щороку.

Віктор Павлік – Ти подобаєшся мені (1994)

Зворушлива пісня тодішнього соліста колективу "Анна-Марія" була визнана найкращим ліричним шлягером України. Віктор Павлік "влучив" у серця українок, погодьтеся.

Плач Єремії – Вона (1995)

Без цієї пісні не обходиться жодне застілля чи просто гарний відпочинок у компанії друзів. "Вона" від гурту "Плач Єремії" вийшла в альбомі "Най буде все як є…" 1995 року, і досі не втрачає своєї популярності. Автором слів, до речі, став поет Кость Москальць.

Хвилю тримай – Хей-хай! (Хвилю тримай) (1995)

Виконавців цієї пісні ви можете й не знати, і це не дивно, бо самотужки пробитися на Олімп їм не вдалося, зате їхню "Хей-хай" ви точно чули. І досі цей хіт звучить на радіо та веселить нас запальним ритмом.

Ірина Білик – А я пливу (1997)

Не поспішайте кидатися гнилими помідорами. Саме Ірина Білик була однією з перших артистів, що перейшли на українську. "Так просто", "А я пливу", "Країна", "Просто літо", "Одинокая", "Ти мій" – ці пісні стали справжніми хітами 90-х. Оскільки зараз співачка перейшла на російську, та й хітів у неї значно поменшало, залишається згадувати минулі.

ВВ – Весна (1997)

Найвідоміший суперхіт "ВВ" з'явився у 1997 році й відтоді закріпився у топі українських хітів.

Скрябін – Танець пінгвіна (1998)

Саме цей хіт зробив гурт "Скрябін" популярним. Пісня "Танець пінгвіна" розгорнула нову сторінку українського шоу-бізу та буквально "підірвала" чарти радіостанцій. Автором слів і музики виступив наш улюблений Кузьма. У 1998-му вийшов однойменний альбом "Скрябіна", тоді ж і відзняли відеокліп.

Океан Ельзи – Там, де нас нема (1998)

Пісня, яка познайомила українців із "Океаном Ельзи". "Там, де нас нема" написав Святослав Вакарчук в зимовому Києві в той час, як у Львові було тепло. У 1998 році вийшов перший альбом гурту з однойменною назвою, і тоді ж "Океани" зняли свій перший відеокліп. Зацініть цей раритет!

Наталія Могилевська – Місяць (1999)

Пісня "Місяць" і відео на неї стали сенсацією в українському шоу-бізі. Сьогодні цей кліп видається дуже наївним, але в 1999-му він був справжнім проривом в українському кліпмейкерстві. Саме з "Місяця" Наталії Могилевської, по суті, й почалася кліпова анімація в нашій країні.

Океан Ельзи – Квітка (2001)

Альбом "Модель" від "Океанів", випущений у 2001-му, сам по собі став хітовим. "Вставай", "911", "Друг", "Коко Шанель" та інші пісні підкорили серця українців та забезпечили гурту шалену популярність. Ми ж пропонуємо вам вкотре насолодитися "Квіткою".

Тартак feat. Світязь – Ні, я не ту кохав (2003)

У 2003 році "Тартак" видав альбом "Система нервів", зібраний із пісень, записаних у дуеті. Пісню "Ні, я не ту кохав" Сашко Положинський виконав із гуртом "Світязь", а хітом вона стала після виходу кліпу в 2005-у.

Скрябін та Ірина Білик – Мовчати (2003)

Дует Кузьми та Ірини Білик вийшов таким ніжним та романтичним, що артистам навіть приписували роман. Хай там що було – немає значення, важливо, що ця пісня стала однією з найкращих в історії української поп-музики.

Руслана – Дикі танці (2004)

Дика енергія та гуцульський драйв Руслани підкорили не лише Україну, а й Європу. Пісня "Дикі танці" (Wild Dances) принесла співачці перемогу на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2004". Лише пригадайте ці неймовірні відчуття!

Тартак – Я не хочу (2004)

Один із неофіційних гімнів Помаранчевої революції. Пісня "Я не хочу" відобразила почуття українців, які вийшли на Майдан протестувати проти фальсифікації президентських виборів. Гурт "Тартак" і сам виступав на сцені Помаранчевої революції, висловлюючи підтримку мітингувальникам.

С.К.А.Й. – Тебе це може вбити (2005)

Цим ліричним треком тернопільський гурт С.К.А.Й. підкорив українців. Сингл одразу здобув ротації на 25 радіостанціях України, а однойменний відеокліп довгий час посідав провідні позиції в хіт-парадах українських каналів.

Олександр Пономарьов – Я люблю тільки тебе (2006)

"Золотий" голос України в 2006-му видав свій п'ятий альбом під назвою "Я люблю тільки тебе", й однойменна композиція з нього стала черговим хітом Пономарьова.

Бумбокс – Квіти у волоссі (2006)

Надзвичайно популярна пісня "Бумбоксу". Проникливий текст про любов та еміграцію вразив українців своєю близькістю та щирістю. Слухати-не-переслухати.

Lama – Знаєш, як болить (2008)

У 2008 році цей сингл посідав перше місце у всеукраїнському чарті, пісня також стала саудтреком до фільму "Сафо. Кохання без меж".

ТІК – Для мами (2010)

Дуже зворушлива та лірична пісня пісня знаменитих "Оленів", "Свєти" та "Вчительки" здивувала шанувальників гурту "ТІК", але точно не розчарувала.

Скрябін – Місця щасливих людей (2011)

Ще одна улюблена пісня від Кузьми. "Місця щасливих людей" музикант присвятив своїй дружині, самотужки зібравши в ролику найкращі моменти подорожей. А пам'ятаєте?

Тіна Кароль – Ніжно (2012)

Співачка Тіна Кароль раніше не так і часто тішила своїх фанів україномовними піснями. Але ніжнею піснею "Ніжно" вона виправилася та вкотре завоювала серця українців.

ТНМК – Гупало Василь (2015)

Пісня з альбому "Дзеркало" від гурту "Танок на майдані Конґо" та анімований кліп про українського супергероя Гупало Василя вмить стали хітовими. Своєю роботою ТНМК довели, що добро завжди перемагає зло.

Океан Ельзи – Не твоя війна (2015)

За словами самого Святослава Вакарчука, головну ідею пісні, що ховається в назві, важко визнати – але нам, українцям, протягом багатьох століть постійно нав'язують ззовні чиїсь думки, дії і навіть війни. Нині настав час, врешті, брати відповідальність та ініціативу на себе.

"Твоя війна" – це боротьба з власними комплексами, страхами щось змінити, вплинути на те, що відбувається навколо тебе, не звинивачувати "десь і когось", а брати ситуацію в свої руки. Це – надскладно, та без цього немає успішного майбутнього ні у людини, ні у суспільства, ні у країни", – справедливо наголосив лідер "ОЕ". Дуже потужна та щемка пісня...

Христина Соловій – Хто, як не ти? (2016)

Після мегапопулярної "Тримай" молода співачка Христина Соловій, яка прославилася після участі в шоу "Голос країни", презентувала не менш хорошу композицію "Хто, як не ти?", яка також стала хітом.

Pianoбой – Вітчизна (2017)

Спершу ця пісня вийшла російською, але незабаром Дмитро Шуров представив й україномовну версію. Як поділився соліст Pianoбой, натхненний текст до "Вітчизни" адаптувала Катерина Галенко з міста Лисичанськ. Оркестрова, україномовна версія пісні "Родина" набула не тільки нового звучання, але і нового змісту – це погляд на все, що відбувається в Україні очими людини, яку хочуть позбавити її Вітчизни... Це варте вашої уваги!

KAZKA – Плакала (2018)

Гурт KAZKA став справжнім відкриттям 2018 року. Їхня україномовна пісня "Плакала" вперше за час існування українського чарту YouTube очолила ТОП кліпів, зібравши понад 30 мільйонів. І це, на хвильку, навіть не кліп, а звичайне аудіо. Тішить, що українці почали слухати рідну музику, так тримати!

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