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У Борисполі дівчина прогулялася по крилу літака: епічне відео

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У Борисполі дівчина прогулялася по крилу літака: епічне відео - фото 1

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" дівчина влаштувала прогулянку по крилу літака, посиділа на ньому і подихати повітрям. Дивний вчинок пасажирки не залишився непоміченим і потрапив на відео очевидців, які і виклали його у соцмережі.

В описі до відеоролика сказано, що панянка відкрила аварійні двері, щоб насолодитися видами аеропорту. Невідомо, чим би це могло закінчитися, якби не екіпаж, який помітив, що відбувається щось не то.

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"Панночка просто вийшла подихати свіжим повітрям. Відкрила сама аварійні двері. Сіла на крило літака, щоб помахати ногами, насолоджуючись видами аеропорту", – прокоментував допис автор відео.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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