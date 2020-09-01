У Борисполі дівчина прогулялася по крилу літака: епічне відео

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" дівчина влаштувала прогулянку по крилу літака, посиділа на ньому і подихати повітрям. Дивний вчинок пасажирки не залишився непоміченим і потрапив на відео очевидців, які і виклали його у соцмережі.

В описі до відеоролика сказано, що панянка відкрила аварійні двері, щоб насолодитися видами аеропорту. Невідомо, чим би це могло закінчитися, якби не екіпаж, який помітив, що відбувається щось не то.

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"Панночка просто вийшла подихати свіжим повітрям. Відкрила сама аварійні двері. Сіла на крило літака, щоб помахати ногами, насолоджуючись видами аеропорту", – прокоментував допис автор відео.

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