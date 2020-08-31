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Стюардеса закрила ногами відсіки для ручної поклажі і стала зіркою мережі: відео

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Стюардеса закрила ногами відсіки для ручної поклажі і стала зіркою мережі: відео - фото 1

Американська бортпровідниця Ліндсі О'Браєн несподівано для себе прославилася в мережі після того, як показала кумедний і водночас складний трюк. На відео вона ногами закрила верхні багажні полиці в салоні літака.

Відео зроблено в порожньому салоні повітряного судна. На кадрах видно, як співробітниця авіакомпанії стоїть у проході між пасажирськими кріслами, в один момент вона береться руками за підлокітники, а потім несподівано і вправно перевертається догори і закриває ногами у туфлях на високих підборах верхні багажні полиці.

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Ролик потрапив у мережу і стюардеса прокинулася знаменитою.

"Раніше я займалася йогою, а в дитинстві була чирлідеркою, тому у мене досить міцна статура. Мені хотілося дізнатися, чи зможу я виконати цей трюк", – розповіла 35-річна О'Браєн. Красуня також зізналася, що трюк їй вдався приблизно з 20 спроби.

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Джерело: dailymail
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