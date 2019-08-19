У Борисполі баскетболісти провчили автохама: відео

Біля аеропорту "Бориспіль" спортсмени провчили автохама, який неправильно припаркувався. Дивіться на відео, як це було.

Біля аеропорту "Бориспіль" баскетболісти національної збірної України провчили автохама, який кинув свій автомобіль напризволяще, перекривши проїжджу частину. Відео з'явилося на сторінці "Баба і кіт" в Facebook.

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На кадрах видно, як кілька спортсменів беруть авто, розгойдують його і переставляють на інше місце.

"ЗупиниЛося в аеропорту Бориспіль. Водій кинув авто посеред дороги. Гравці збірної України з баскетболу не розгубилися і звільнили проїзд", – йдеться у підписі до відео.

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