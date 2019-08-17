Кумедні хлопці спародіювали найпопулярніші пози дівчат на фото

Ці молоді люди стали головними героями смішної фотодобірки. Вони вирішили стати учасниками доволі незвичайного флешмобу.

Хлопці та чоловіки зробили кілька цікавих знімків, які зазвичай їм не властиві. Кожен з них обрав позу, яку люблять приймати багато дівчат на своїх фотографіях.

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Вони наважилися спародіювати найпопулярніші фотографії, які можна побачити у багатьох представниць прекрасної статі в їх блогах в соціальних мережах, наприклад, в Instagram. Варто відзначити, що у більшості хлопців фото вийшли навіть цікавішими і "смачнішими", ніж у дівчат!

Практично кожна дівчина не забуває зробити ефектну фотографію в готелі, в якому їй довелося зупиниться. Саме ця ситуація обігрується на знімку з молодою людиною:

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