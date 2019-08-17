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Кумедні хлопці спародіювали найпопулярніші пози дівчат на фото

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Смішні пародії на жіночі фото у мережі - фото 1
Смішні пародії на жіночі фото у мережі / twitter

Ці молоді люди стали головними героями смішної фотодобірки. Вони вирішили стати учасниками доволі незвичайного флешмобу.

Хлопці та чоловіки зробили кілька цікавих знімків, які зазвичай їм не властиві. Кожен з них обрав позу, яку люблять приймати багато дівчат на своїх фотографіях.

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Вони наважилися спародіювати найпопулярніші фотографії, які можна побачити у багатьох представниць прекрасної статі в їх блогах в соціальних мережах, наприклад, в Instagram. Варто відзначити, що у більшості хлопців фото вийшли навіть цікавішими і "смачнішими", ніж у дівчат!

Практично кожна дівчина не забуває зробити ефектну фотографію в готелі, в якому їй довелося зупиниться. Саме ця ситуація обігрується на знімку з молодою людиною:

Кумедні хлопці спародіювали найпопулярніші пози дівчат на фото - фото 348352

Кумедні хлопці спародіювали найпопулярніші пози дівчат на фото - фото 348349

Кумедні хлопці спародіювали найпопулярніші пози дівчат на фото - фото 348350

Кумедні хлопці спародіювали найпопулярніші пози дівчат на фото - фото 348351

Кумедні хлопці спародіювали найпопулярніші пози дівчат на фото - фото 348348

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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