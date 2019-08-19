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Хлопці знайшли власний спосіб поливати дерева: епічне відео

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Як правильно підливати дерева - фото 1
Як правильно підливати дерева

Сучасні діти у багатьох моментах випереджають минулі покоління, однак деякі завдання є для них надто дивними і складними. Саме так трапилось і з цими хлопцями, яких попросили підлити дерево. Екзорцизм?

На платформі Reddit користувач з ніком edjoracoro поділився епічним відео з племінниками, які намагаються полити молоде дерево. За короткий час допис піднявся у тренди, зібравши понад 35 тисяч переглядів та більш як 500 коментарів.

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"Сказав моїм племінникам полити персикове дерево", - відзначив автор. І справді, на записі можна побачити хлопців, які стоять біля рослини з відром води. Щоправда, вони вирішили знайти інший шлях, тому набирають воду у долоні та кроплять дерево. Як відзначили коментатори, це більше схоже на обряд хрещення або екзорцизм. Здається, діти не були готові до таких складних життєвих завдань...

Told my nephew to water the peach tree from r/KidsAreFuckingStupid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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