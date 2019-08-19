Хлопці знайшли власний спосіб поливати дерева: епічне відео

Сучасні діти у багатьох моментах випереджають минулі покоління, однак деякі завдання є для них надто дивними і складними. Саме так трапилось і з цими хлопцями, яких попросили підлити дерево. Екзорцизм?

На платформі Reddit користувач з ніком edjoracoro поділився епічним відео з племінниками, які намагаються полити молоде дерево. За короткий час допис піднявся у тренди, зібравши понад 35 тисяч переглядів та більш як 500 коментарів.

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"Сказав моїм племінникам полити персикове дерево", - відзначив автор. І справді, на записі можна побачити хлопців, які стоять біля рослини з відром води. Щоправда, вони вирішили знайти інший шлях, тому набирають воду у долоні та кроплять дерево. Як відзначили коментатори, це більше схоже на обряд хрещення або екзорцизм. Здається, діти не були готові до таких складних життєвих завдань...

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