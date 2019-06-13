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П'ятірка найкращих кросоверів з Японії

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Розкішна Honda CR-V - фото 1
Розкішна Honda CR-V / autoguide

Пропонуємо вашій увазі п'ять крутих японських кросоверів, про придбання яких ніхто не пошкодує.

Suzuki Grand Vitara. Перше покоління Suzuki Grand Vitara (він же Suzuki Escudo) з'явилося в 1997 році. Зараз автомобілістам пропонують його в другому поколінні, яке, до речі, вже кілька разів було оновлене.

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Nissan X-Trail. Компактний кросовер Nissan X-Trail з'явився у 2000-му році. Зараз автомобілістам пропонують його третє покоління, випущене у 2013 році. У 2017 році цей кросовер отримав серйозні оновлення. І в цьому випадку експерти рекомендують купувати X-Trail 2010-2012 років.

Nissan X-Trail - фото 333921
Nissan X-Trail

Mitsubishi Outlander X. Серійне виробництво Mitsubishi Outlander почалося у 2001 році. Випущено вже третє покоління. У лінійку двигунів входять кілька агрегатів, починаючи від 2,0 л і закінчуючи 3-літровим.

П'ятірка найкращих кросоверів з Японії - фото 333923

Toyota RAV4. Нове покоління найпопулярнішого кросовера дебютувало в минулому році. Експерти рекомендують купувати не тільки нові автомобілі, але і старі RAV4 до 2008 року випуску, тобто модель третього покоління, яке завоювало собі статус надійного.

Toyota RAV4 - фото 333924
Toyota RAV4

Honda CR-V. Компактний кросовер Honda CR-V випускають з 1995 року. З 2016 року в продажу його п'яте покоління, яке пережило недавнє оновлення.

П'ятірка найкращих кросоверів з Японії - фото 333925

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Джерело: autoguide
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