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війна Kalush

У Білорусі зняли на відео ешелон військової техніки, який прямує на на кордон з Україною

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У Білорусі зняли на відео ешелон військової техніки, який прямує на на кордон з Україною - фото 1

У мережі показали на відео, як Збройні сили Білорусі перекидають військову техніку ближче до України. Ешелон помітили біля міста Гродно, який рухався у напрямку Брестської області.

На ролику, який опублікували в Twitter, видно, як у Білорусі з Гродно до Брестської області перевозять потягом понад 50 одиниць військової техніки, включаючи зенітні ракетні комплекси Оса. На бойових машинах є спеціальний знак – червоний квадрат.

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Також відомо, що напередодні в Гродненській області на залізничних станціях "Коробчиці" та "Свислоч" тривало навантаження військової техніки. Зокрема, 37 одиниць БМП, 5 ЗРК 9К33М3 "Оса", 2 Урали, БРДМ-2, БТС-4, дві одиниці основ для ЗРК "Оса" під тентом.

Сьогодні, 2 червня, близько 8-ї ранку ешелон виїхав з Гродно, а о 10-й ранку був помічений у Барановичах, а також в агромістечку Лісовий. Через 40 хвилин – у районі агромістечка Доманово та об 11:00 – у місті Івацевичі, що у напрямку на Брест.

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