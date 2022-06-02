У Білорусі зняли на відео ешелон військової техніки, який прямує на на кордон з Україною

У мережі показали на відео, як Збройні сили Білорусі перекидають військову техніку ближче до України. Ешелон помітили біля міста Гродно, який рухався у напрямку Брестської області.

На ролику, який опублікували в Twitter, видно, як у Білорусі з Гродно до Брестської області перевозять потягом понад 50 одиниць військової техніки, включаючи зенітні ракетні комплекси Оса. На бойових машинах є спеціальний знак – червоний квадрат.

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Також відомо, що напередодні в Гродненській області на залізничних станціях "Коробчиці" та "Свислоч" тривало навантаження військової техніки. Зокрема, 37 одиниць БМП, 5 ЗРК 9К33М3 "Оса", 2 Урали, БРДМ-2, БТС-4, дві одиниці основ для ЗРК "Оса" під тентом.

Сьогодні, 2 червня, близько 8-ї ранку ешелон виїхав з Гродно, а о 10-й ранку був помічений у Барановичах, а також в агромістечку Лісовий. Через 40 хвилин – у районі агромістечка Доманово та об 11:00 – у місті Івацевичі, що у напрямку на Брест.

Over 50 units of military equipment are being transported from Grodno to Brest region.

Yesterday, military equipment was being loaded at Karobchytsy and Svislach railway stations, Grodno district.

The equipment included 37 infantry fighting vehicles, 5 Osa missile systems,

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