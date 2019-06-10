У бікіні і з куркою: Ешлі Грем показала звабливі форми

Популярна plus-size модель Ешлі Грем потішила фанатів новою гарячою зйомкою на пляжі. Особливою родзинкою стали смажена курочка і ефектні бікіні.

31-річна американська модель plus-size Ешлі Грем активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 8 мільйонів підписників. А все тому, що красуня ламає стереотипи про жіночу красу та не соромиться показувати себе справжню.

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Нещодавно Ешлі стала зіркою нового номера глянцю Harper's Bazaar UK, для якого позувала у спекотній зйомці на пляжі. Ефектні купальники та смажена курочка - така фотосесія поєднує естетику жіночого тіла та смачну реальність.

Джерело фото: Harper's Bazaar UK

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