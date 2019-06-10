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Американська зірка показала пікантні фото з гарячої вечірки біля басейну

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / Instagram

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер відвідала пляжну вечірку і поділилася пікантними знімками на своїй сторінці в Instagram. Наймолодша мільйонерка позувала в басейні на вечірці на честь дня народження своєї подруги.

Тематична вечірка пройшла в рожевому кольорі біля басейну. Зірки позували біля води і плавали на надувному матраці. Дженнер вибрала для свята купальник з топом в спортивному стилі. Красуня демонструвала оголені сідниці. А на одному з фото дівчата з'явилися з дітьми.

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Пізніше учасники вечірки поміняли купальники на вечірнє вбрання, а Дженнер вирішила урізноманітнити вечірку непристойним жестом.

Американська зірка показала пікантні фото з гарячої вечірки біля басейну - фото 333156

Американська зірка показала пікантні фото з гарячої вечірки біля басейну - фото 333157

Американська зірка показала пікантні фото з гарячої вечірки біля басейну - фото 333158

Американська зірка показала пікантні фото з гарячої вечірки біля басейну - фото 333160

Американська зірка показала пікантні фото з гарячої вечірки біля басейну - фото 333161

Американська зірка показала пікантні фото з гарячої вечірки біля басейну - фото 333159

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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