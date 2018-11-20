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У Білий дім привезли головну різдвяну ялинку США

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У Білий дім привезли ялинку - фото 1
У Білий дім привезли ялинку / vogue

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія зустріли кінну упряжку, яка доставила різдвяну ялину до північного портику Білого дому.

Відзначається, що подружжя Трамп зустріли упряжку у святковому одязі: президент пов'язав червоний галстук, а його дружина була у чорно-червоному пальто. Також повідомляється, що дерево доставили під різдвяні пісні у виконанні військового оркестру.

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Ялинку заввишки 19,5 футів (майже 6 м) доставили до Вашингтона з Північної Кароліни. Воно буде стояти у Блакитній кімнаті Білого дому.

У 2017 році Трамп вперше на посаді президента запалив вогні на головній різдвяній ялинці в США.

Головна ялинка США - фото 289946
Головна ялинка США
Головна ялинка США - фото 289945
Головна ялинка США

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Джерело: cnn
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