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Опубліковано зворушливе фото принца Чарльза і принца Луї

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Принца Чарльз з онуком - фото 1
Принца Чарльз з онуком

У день 70-річчя принца Чарльза його сімейний фотоальбом поповнився зворушливою фотосесією, на якій він зображений в оточенні синів, невісток та онуків.

Видання Sunday Times опублікувало кілька фотографій, зроблених королівським фотографом, для королівського сімейного альбому. На них принц Чарльз відображений в колі сім'ї. Особливу увагу привертає фотографія, на якій принц Уельський бавиться зі своїм наймолодшим піврічним онуком Луї.

До слова: Принцу Чарльзу – 70: як виглядав син Єлизавети ІІ у молодості

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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