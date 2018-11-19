Опубліковано зворушливе фото принца Чарльза і принца Луї

У день 70-річчя принца Чарльза його сімейний фотоальбом поповнився зворушливою фотосесією, на якій він зображений в оточенні синів, невісток та онуків.

Видання Sunday Times опублікувало кілька фотографій, зроблених королівським фотографом, для королівського сімейного альбому. На них принц Чарльз відображений в колі сім'ї. Особливу увагу привертає фотографія, на якій принц Уельський бавиться зі своїм наймолодшим піврічним онуком Луї.

До слова: Принцу Чарльзу – 70: як виглядав син Єлизавети ІІ у молодості

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