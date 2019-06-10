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Не фотошоп: фітоняшка з Австралії показала фігуру на відео (18+)

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Теммі Хемброу показала сексуальну фігуру - фото 1
Теммі Хемброу показала сексуальну фігуру

Популярна австралійська блогерка відповіла на всі звинувачення у фотошопі, записавши ефектне відео у крихітному бікіні. Ця дівчина використовує спортзал, а не фоторедактори.

25-річна фітнес-блогерка Теммі Хемброу з Австралії вражає своїм виглядом. Попри те, що у білявки є двоє дітей, дівчина зберігає чудову форму і постійно працює над своїм виглядом. До того ж, Теммі надихає своїм профілем в соцмережі Instagram чимало жінок з усього світу. Тому не дивно, що за фітоняшкою стежать більш як 9 мільйонів користувачів.

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Нещодавно Хемброу вирішила зняти ще одне відео у маленькому бікіні, натякнувши тим, хто звинувачував її у фотошопі, що всі форми реальні. З цим важко не погодитись, адже ролик вже зібрав більш як 840 тисяч переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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