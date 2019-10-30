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Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото

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Сучасний ідм на дереві в Аргентині - фото 1
Сучасний ідм на дереві в Аргентині / Federico Cairoli

В Аргентині з'явилась доросла версія помешкання на дереві, про яке мріяло чимало людей у дитинстві. Зараз від такого будиночку також навряд чи хтось відмовився б – зацініть!

Архітектурна студія Paschetta&Cavallero Arquitectos звела невеличкий чорний "будинок на дереві" (Tree House) у передмісті Санта-Фе в Аргентині. Квадратна будівля припіднята над землею завдяки V-подібній опорі, тому проєкт і отримав таку трішки дитячу назву.

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Зате з будь-якої кімнати можна вийти на терасу та оцінити прекрасні краєвиди навколо. Якщо ж ззовні дім має лаконічний чорний та металевий дизайн, то всередині все максимально світло та не менш сучасно. Архітекторам вдалось втілити дитячі мрії та сучасне бачення житла, а також дати шанс втекти від стрімкого ритму міста.

Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото - фото 364717

Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото - фото 364718

Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото - фото 364719

Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото - фото 364720

Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото - фото 364721

Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото - фото 364722

Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото - фото 364723

Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото - фото 364724

Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото - фото 364725

Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото - фото 364726

Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото - фото 364727

Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото - фото 364728

Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото - фото 364729

Автор всіх фото: Federico Cairoli

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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