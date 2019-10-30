Архітектори звели сучасний будинок мрії на дереві для дорослих: фото

В Аргентині з'явилась доросла версія помешкання на дереві, про яке мріяло чимало людей у дитинстві. Зараз від такого будиночку також навряд чи хтось відмовився б – зацініть!

Архітектурна студія Paschetta&Cavallero Arquitectos звела невеличкий чорний "будинок на дереві" (Tree House) у передмісті Санта-Фе в Аргентині. Квадратна будівля припіднята над землею завдяки V-подібній опорі, тому проєкт і отримав таку трішки дитячу назву.

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Зате з будь-якої кімнати можна вийти на терасу та оцінити прекрасні краєвиди навколо. Якщо ж ззовні дім має лаконічний чорний та металевий дизайн, то всередині все максимально світло та не менш сучасно. Архітекторам вдалось втілити дитячі мрії та сучасне бачення житла, а також дати шанс втекти від стрімкого ритму міста.

Автор всіх фото: Federico Cairoli

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