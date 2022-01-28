У бета-версію iOS 15.4 додали можливість розблокувати iPhone та iPad обличчям у масці

27 січня Apple випустила iOS 15.4 beta 1 для розробників. У нову версію додали можливість налаштувати Face ID так, аби телефон без проблем розблоковувався навіть якщо на вас є маска.

Як пише Mac Rumors, технологія полягає у розпізнаванні особливостей області навколо очей. У налаштуваннях iPhone можна вибрати, чи використовувати Face ID з маскою або ж без неї. Там також можна вказати, що ви постійно носите окуляри, щоб розпізнавання було точнішим.

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Apple попереджає, що Face ID "найточніший", коли налаштований на повне розпізнавання обличчя, і не спрацює при носінні сонцезахисних окулярів. Функція поки що доступна тільки на iPhone 12 і 13.

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