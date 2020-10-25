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У Берліні пропонують орендувати для житла ванну кімнату

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У Берліні пропонують орендувати для житла ванну кімнату - фото 1

У Берліні в центрі округу Нойкельн з'явилася пропозиція оренди житла за 100 євро в тиждень. Зняти пропонують ванну кімнату.

В умовах оренди йдеться, що можна курити, приводити скільки завгодно друзів, слухати музику, але не можна залишатися в ній на певний час вранці. У ці години в апартаментах будуть митися орендодавці.

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У Берліні пропонують орендувати для житла ванну кімнату - фото 431869

Автори оголошення про оренду називають свою пропозицію найкращою на ринку і відзначають, що встановили таку низьку ціну, щоб "допомогти малозабезпеченим в непрості коронавірусні часи". За їхніми словами, за оренду інших кімнат в цьому ж районі Берліна просять 400-500 євро на тиждень. Вони додали, що не жартують, і в їхній затишній ванній встигли пожити багато людей.

"У квартирі два туалети, а ось ванна тільки одна. Тому ми будемо користуватися ванною кімнатою кожен день з 6:30 до 8 ранку. В цей час гість може розташуватися на найближчому дивані і продовжити спати або пограти з нашим собакою", – написали власники апартаментів.

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Джерело: sickchirpse
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