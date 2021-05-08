У Bentley розповіли, яким буде перший електромобіль компанії

Британська люксова марка Bentley розробляє перший у своїй історії автомобіль з електричною силовою установкою. Над його побудовою працюють у рамках проєкту Artemis концерну VW Group.

Як повідомляє видання Car з посиланням на главу компанії Bentley Едріана Холлмарка, першим електромобілем британської люксової марки стане кросовер, розроблений у тісній співпраці з Audi.

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Він буде побудований на тій же електричній платформі PPE, на якій розробляється електрокар Audi у рамках проєкту Artemis концерну VW Group. Головну роль у проєкті відіграє Audi: саме під цією маркою у 2024 році має з'явитися принципово новий електромобіль з високим ступенем автономності. Трохи пізніше споріднена модель з'явиться у марки Volkswagen у рамках проєкту Trinity, а у британців з Bentley перший електрокар буде представлений у 2025 році.

За словами Холлмарка, раніше покупці Bentley досить скептично ставилися до автомобілів "на батарейках", але наразі уже близько 39% клієнтів марки потенційно готові пересісти на електрокар. Хоча британські інженери як і раніше вважають велику масу акумуляторних батарей істотним недоліком, прогрес у сфері "електричних" технологій незаперечний, стверджує глава марки.

Дизайнерам ще належить переосмислити фірмовий стиль бренду з урахуванням всіх нюансів платформи. Поки у Bentley є тільки одна електрифікована модель – Bentayga Hybrid.

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