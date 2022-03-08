"Необхідно якнайшвидше закрити небо": Олена Зеленська написала листа до світових ЗМІ

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала на своєму інстаграмі відкритого листа до світових ЗМІ. Це вона зробила у відповідь на численні запити на інтерв'ю.

Олена Зеленська підкреслила, що Росія продовжує бомбардувати цивільну інфраструктуру, масово вбиває мирне населення, у тому числі дітей. Вона додала, що хворі не мають доступу до життєвонеобхідних ліків, сім'ї розлучаються, а люди втрачають домівки.

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"Найстрашніше читати про жертв серед дітей. Про восьмирічну Алісу, яка загинула на вулиці Охтирки – дідусь намагався прикрити її своїм тілом. Або про Поліну з Києва, яка загинула від обстрілу разом із батьками. Про 14-річного Арсенія... У колись мирному передмісті столиці осколок поцілив хлопчику в голову, а швидка просто не змогла доїхати під вогнем", – пише вона.

Олена Зеленська підкреслює, що українські жінки та діти живуть у бомбосховищах і підвалах. Метро для багатьох стало справжнім прихистком, а також новою страшною реальністю.

"Наші діти вчать у підвалах уроки. І народжуються там, бо під землю мусили переміститися пологові будинки. Перша дитина війни, яка побачила не мирне небо, а бетонну стелю підвалу, з'явилася на світ у першу добу вторгнення. Тепер малюків, які у своєму житті ще не знали миру, вже кілька десятків", – підкреслила Олена Зеленська.

Наостанок вона закликала закордонні ЗМІ продовжувати висвітлювати війну в Україні. Це, на її думку, дозволить побороти інформаційну війну, яку не менш активно веде Росія.

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