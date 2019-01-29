У Бельгії жінки оголосили страйк 8 березня: названо причину

Бельгійські жінки вирішили провести 8 березня 2019 року загальнонаціональний страйк.

Ініціативна група жінок "Collecti.e.f 8 Maars" вирішила офіційно організувати масштабний страйк 8 березня і навіть повідомила про це уряд Бельгії. Подія повинна стати першою загальною демонстрацією у Брюсселі та у різних містах країни від жінок за весь час незалежності держави.

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"Франкомовні професійні спілки CNE погодилися видати необхідне попередження про страйк. Жінки хочуть показати світу, що коли вони страйкують, світ зупиняється. Подібна акція, яка відбулася в Іспанії у 2018 році, коли до страйку вдалося 5 мільйонів жінок, практично паралізувала державу. У Бельгії жінки, які організовують страйк, сподіваються на підтримку жінок у всіх регіонах країни. Ніхто не поведе дітей до школи, пил не буде витиратися, і жодна домашня справа не зрушиться з місця. Акція має показати, наскільки важливе місце у суспільстві посідають жінки", – вказано у повідомленні.

Таким чином жінки виступають проти дискримінаційних умов освіти та праці, а також отримати потрібний захист від побутового насильства та расизму.

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