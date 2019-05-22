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У Бельгії заборонили виховувати дітей веганами
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Батькам, котрі прищеплюють своїм дітям принципи найбільш суворої форми вегетаріанства, загрожує до двох років ув'язнення. Такий несподіваний захід ввели у Бельгії.
Принципи, якими повинні керуватися батьки-вегани при вихованні дітей, описані в статті Королівської академії. Цей документ має статус юридичного висновку, тобто ним можуть керуватися судді при винесенні рішення по справі.
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У тексті фахівці називають "неетичним" веганство для дітей. Лікарі вважають, що воно може завдати шкоди організму, що росте.
Однак, на думку експертів, діти можуть дотримуватися веганської дієти тільки під контролем, за умови регулярних аналізів крові, а також з урахуванням того, що дитина отримує додаткові вітаміни.
Батьки, які не дотримуються цих правил, можуть отримати тюремний термін або штраф, а їхніх дітей можуть забрати соціальні служби, якщо буде доведено, що погіршення здоров'я пов'язане саме з харчовою поведінкою.
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