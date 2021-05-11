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Як приготувати полуничне морозиво: рецепт від Тетяни Литвинової
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Якщо хочете потішити себе та своїх близьких сезонним десертом, тоді ловіть рецепт домашнього полуничного морозива. Цей смаколик сподобається кожному. Мінімум зусиль і максимум задоволення!
Колишня суддя кулінарного шоу МастерШеф Тетяна Литвинова поділилася на своєму каналі у YouTube рецептом домашнього морозива із замороженої полуниці.
І ще: Наталя Могилевська поділилася своїм улюбленим рецептом швидкого сніданку
Інгредієнти
- полуниця заморожена – 1 кг;
- молоко – 50-70 мл;
- мед – 2-3 ст.л;
- одноразові пластикові контейнери.
Спосіб приготування
- Полуницю потрібно перекласти в блендер, додати мед, молоко і добре все збити.
- Викладіть готову полуничну суміш в контейнери для морозива і відправте на 30 хвилин в морозилку, по закінченню цього часу його можна сміливо їсти.
Смачного!
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