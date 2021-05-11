Як приготувати полуничне морозиво: рецепт від Тетяни Литвинової

Якщо хочете потішити себе та своїх близьких сезонним десертом, тоді ловіть рецепт домашнього полуничного морозива. Цей смаколик сподобається кожному. Мінімум зусиль і максимум задоволення!

Колишня суддя кулінарного шоу МастерШеф Тетяна Литвинова поділилася на своєму каналі у YouTube рецептом домашнього морозива із замороженої полуниці.

І ще: Наталя Могилевська поділилася своїм улюбленим рецептом швидкого сніданку

Інгредієнти

полуниця заморожена – 1 кг;

молоко – 50-70 мл;

мед – 2-3 ст.л;

одноразові пластикові контейнери.

Спосіб приготування

Полуницю потрібно перекласти в блендер, додати мед, молоко і добре все збити. Викладіть готову полуничну суміш в контейнери для морозива і відправте на 30 хвилин в морозилку, по закінченню цього часу його можна сміливо їсти.

Смачного!

Читайте також: День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн