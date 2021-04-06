У Бельгії спортсмена зняли зі змагань через пляшку, яку він викинув на узбіччя: відео

Під час гонки "Тур Фландрії" (Бельгія) швейцарський велогонник Міхаель Шер вирішив викинути пляшку у недозволеному місці. За це його дискваліфікували. Інцидент стався приблизно за 100 кілометрів до фінішу (з 254 кілометрів загальної дистанції).

За велогонником їхав телевізійний мотоцикл, тому дії спортсмена відразу ж зафіксувала камера, пише VeloNews. Після цього спортсмена наздогнав мопед організаторів, які повідомили про дискваліфікацію.

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Нове правило користування пляшками є нововведенням у велоспорті – воно набуло чинності 1 квітня 2021 року. Тепер спортсмени зобов'язані викидати все сміття тільки у спеціально відведених для цього місцях. Якщо ж поруч такої зони немає, пляшку або інше сміття можна передати машині, яка супроводжує спортсменів.

#RVVmen Schär has to leave the race too after littering in a non-litter zone. #RVV21 pic.twitter.com/2Q2kngAqpm — Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 4, 2021

Таке правило ввели для обмеження кількості сміття на узбіччі. Однак є ще одна причина – пляшка з водою може відскочити та потрапити у когось з велогонників або глядачів.

За порушення цього правила можуть дискваліфікувати тільки під час одноденних гонок, до яких належить "Тур Фландрії". На багатоденних перегонах подібний інцидент може призвести хіба що до штрафного часу.

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