У Бельгії 55 суддів поживуть у в'язниці за власною волею: причина доволі проста

Бельгійські судді добровільно проживуть тиждень за ґратами, як злочинці. Така несподівана операція пов'язана не з поведінкою представників судової системи і справді викликає захват через оригінальний підхід.

Міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн повідомив, що 55 суддів зголосились пробути у новій в'язниці тиждень, щоб на собі відчути життя за ґратами. Такий унікальний досвід очікує на них з 17 по 25 вересня перед відкриттям пенітенціарної установи, пише Le Figaro.

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Відзначається, що до закінчення терміну перебування з усіма суддями поводитимуться, як зі справжніми затриманими. Тому їм потрібно буде виконувати накази та вказівки персоналу колонії, щоб "відчути, що означає позбавлення волі".

Вони знають, як відбуваються справи у в'язниці, але випробування на власному досвіді дає їм унікальну можливість, яка може допомогти виносити вироки з повним знанням фактів, – наголошує міністр.

Ілюстративне фото в'язниці / Larry Farr on Unsplash

Як йдеться у пресрелізі, судді не зможуть користуватись телефонами, але матимуть можливість зустрічей з родинами, як і в'язні. У них буде стандартний для в'язниці розпорядок дня, а також додаткові роботи, серед яких допомога на кухні та у пральні. Якщо ж комусь буде складно витримати це чи виникнуть будь-які інші причини, то "ув'язнені" зможуть у будь-який момент перервати експеримент.

Також ця операція дозволить підготувати тюремний персонал до майбутнього відкриття нового типу закладу в муніципалітеті Харен, де є сучасні невеликі житлові блоки на 1190 осіб.

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