Сусід перетворив звук автосигналізації у захопливу пісню – відео

Не існує людей, яких би не дратував звук сигналізації, особливо, коли у когось з сусідів машина перетворюється на колонку з завиванням. Але головний герой цього відео перетворив цей звук у неймовірну мелодію.

На платформі Reddit користувач з ніком Baddster поділився незвичайним музичним відео, яке стрімко піднялось у тренди. Менш як за добу запис зібрав понад 103 тисячі балів та більше як 2 тисячі коментарів. А все тому, що звучання сигналізації на авто вийшло на абсолютно новий рівень, пише Радіо MAXIMUM.

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"Сигналізація на машині мого сусіда не стихала, тому я перетворив її пісню", – відзначив автор. Для цього він розмістив синтезатор на балконі та під ритм сирени заграв красиву пісню. Тож мешканці його будинку змогли нарешті відпочити від нав'язливого звуку системи безпеки. Ось що трапляється, коли є не лише неуважні сусіди, а й талановиті.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути тут

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