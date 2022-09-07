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війна Спростовуємо фейки

Twitter проти Ілона Маска: у суді з'явилось листування про війну, Путіна та 9 травня

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Ілона Маск відмовлявся придбати Твіттер через війну - фото 1
Ілона Маск відмовлявся придбати Твіттер через війну / Nathan Dumlao on Unsplash

Відомий мільярдер та інженер Ілон Маск хотів призупинити придбання платформи Twitter за суму у 44 мільярди доларів через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. І в приватному листуванні Маска знайшли згадки про країну агресора та війну.

Компанія Twitter зараз судиться з Ілоном Маском через відмову від угоди щодо купівлі однойменної соцмережі. Річ у тому, що у квітні Маск обіцяв придбати платформу за 44 мільярди, у травні почав відкладати угоду, а в липні зовсім відмовився від цієї ідеї. А під час недавнього слухання стало відомо, що однією з причин непостійності мільярдера стало те, що "ми йдемо до Третьої світової війни", пише Business Insider.

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Це підтвердило приватне листування Маска за 8 травня, у якому він писав банкіру з Morgan Stanley (фінансовий конгломерат). У повідомленнях Маск посилався на майбутню промову президента росії володимира путіна на 9 травня.

Сповільнімось всього на кілька днів. Завтрашня промова путіна дійсно важлива. Нема сенсу купувати Twitter, якщо ми прямуємо до Третьої світової війни, – процитував листування адвокат з боку Twitter.

Тим часом адвокат Маска Алекс Спіро наголосив, що характеристика текстів у суді була "повною нісенітницею, як показує повний текст". Тож вже наступного тижня повноцінне листування мають подати до суду.

Jeremy Bezanger on Unsplash - фото 512656
Jeremy Bezanger on Unsplash

Мільярдер Ілон Маск звинуватив платформу Twitter у неправдивому звіті щодо кількості щоденних користувачів та спам-акаунтів, тож хотів знизити ціну потенційної покупки. Але в компанії заперечують подібні ствердження та вважають, що Маск порушує договір, бо має особисті фінансові проблеми. Через це зараз триває суд, який має зобов'язати підприємця придбати соцмережу або ж розірвати попередні домовленості.

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