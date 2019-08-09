Дженніфер Лопес підкорила мережу гарячим знімком в купальнику

Популярна співачка Дженніфер Лопес поділилася пікантним кадром у купальнику, від якого шанувальники красуні були у захваті. Літнє з'явилося на сторінці зірки в Instagram.

Так, на новому сексуальному фото артистка Дженніфер Лопес позує на тлі води в закритому чорному купальнику. Пікантності образу додає глибокий розріз в зоні декольте, який частково оголив груди зірки. Також наряд має глибокі вирізи на стегнах.

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Образ Лопес доповнила тільки сонцезахисними окулярами і мініатюрними сережками.

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