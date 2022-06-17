Рейтинг технологічних навичок країн світу: Україна на 8 місці

Україна увійшла у ТОП 10 країн світу в рейтингу технологічних навичок. Про це повідомили на офіційній сторінці Мінцифри, яка продовжує будувати інноваційну цифрову та найзручнішу державу у світі.

Щорічне дослідження Global Skill Report 2022 від Coursera оприлюднило результат. Згідно з даними Україна посіла 21 місце серед 100 країн світу в категорії країн-лідерів. Також Україна обіймає 8 місце у рейтингу за технологічними компетенціями.

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"Це означає, що українці – одні з найкращих у світі в роботі з комп'ютерними мережами, базами даних, операційними системами, інженерією безпеки, програмною інженерією, комп'ютерним програмуванням, хмарними обчисленнями, веброзробкою, розробкою застосунків для мобільних пристроїв тощо", – коментують у Мінцифрі.

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