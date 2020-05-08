Львів послабить карантин з 11 травня лише частково: що не відкриють у місті

За останню добу на Львівщині зафіксували 65 нових випадків COVID-19, що стало рекордом серед усіх регіонів за 8 травня. Відтак, місцева влада вирішила з 11 травня зняти лише частину обмежень, які передбачені на першому етапі виходу з карантину.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, з 11 травня не будуть відкривати салони краси та перукарні. При цьому роботу літніх майданчиків та прогулянки в парках таки дозволять.

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Так, на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій у Львові вирішили, що:

З 11 травня відкриваються для відвідування парки, сквери та спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом).

(для індивідуального заняття спортом). Відновлюється торгівля промисловою групою товарів ( окрім одягу та взуття ).

). Всі магазинчики з господарським та іншими товарами запрацюють.

запрацюють. Також відкриють літні тераси кафе та ресторанів при строгому дотриманні протоколів.

12 травня відбудеться позачергове засідання комісії, на якому місцева влада й ухвалить остаточне рішення щодо роботи перукарень, салонів краси та можливості продажу одягу та взуття.

Як наголосив Садовий, відтермінування певних дозволів пов'язане зі збільшенням кількості захворювання на COVID-19 у Львові та області. "Протягом наступних 3 днів ми слідкуватимемо за динамікою й у вівторок розумітимемо, що робити далі", – зазначив мер Львова.

Станом на ранок 8 травня на Львівщині зафіксовано 660 хворих на коронавірус, з них 138 одужали, 18 – померли.

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