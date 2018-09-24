У Баку зняли на відео, як прокинувся величезний грязьовий вулкан

У Гарадагському районі Баку сталося раптове виверження вулкана Отман-Боздаг, який викинув стовп бруду на висоту 300 метрів.

Перше виверження грязьового вулкана сталося о 8 годині 53 хвилини в неділю, 23 вересня 2018 року. Потім вчені зафіксували повторний викид о 9 годині 58 хвилин. З жерла вулкана бруд піднімався стовпом, досягаючи позначки в 300 метрів.

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Як розповіли в Міністерстві екології Азербайджану, в результаті земля навколо вулкану території покрита численними тріщинами. Глибина тріщин досягає 40 метрів. На записаному очевидцями відео можна побачити, що крім бруду, вулкан випускає стовп полум'я.

Отман-Боздаг є другим в світі за своїми розмірами грязьовим вулканом. Останній раз його виверження було зафіксовано 6 лютого 2017 року, після чого вважалося, що він перебуває в сплячці.

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