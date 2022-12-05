У Австралії створили джин "Херсон"

Австралійська компанія випустила джин, кошти з продажу якого перекажуть на придбання металошукачів, які згодом відправлять в Україну для розмінування звільнених територій. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Виробник джину Sunshine & Sons презентував новинку – лімітовану версію на честь визволення Херсона.

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Цей лімітований джин Sunshine & Sons Pineapple Parfait Gin було випущено на честь визволення українського міста Херсон, де, мабуть, вирощують найсолодші кавуни у світі! Підніміть, будь ласка, келих за Херсон і героїчні зусилля багатьох", – вказано на сайті виробника.

Цікаво, що дизайн етикетки створив Костянтин Дес з Одеси, у якого постраждало робоче місце від російської ракети. Наразі він живе без електрики через постійні атаки на його місто.

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