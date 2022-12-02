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Інститут Pantone обрав головний колір 2023 року: який вигляд має Viva Magneta і що означає

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Pantone назвав головний колір 2023 року - фото 1
Pantone назвав головний колір 2023 року / Pantone

Інститут кольору Pantone назвав головний колір 2023 року, який назвати сміливим та безстрашним. На колір під назвою Viva Magneta творців надихнула природа.

Щороку інститут кольору Pantone визначає ключовий колір майбутнього року. Нещодавно фахівці обрали тон 2023, яким став Viva Magenta 18-1750. Його називають "потужним та натхненням", а також тим, що насолоджується чистою радістю, заохочує до експериментів та самовираження без обмежень.

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PANTONE 18-1750 Viva Magenta вітає кожного з таким же запалом до життя та бунтівним духом. Це колір, який є сміливим, сповненим розуму, – зауважують творці.

За словами виконавчої директорки Інституту кольору Леатріс Айземан, в епоху технологій люди прагнуть черпати натхнення у природі, тож і відтінок PANTONE 18-1750 Viva Magenta є цілком реальним. Він демонструє тон комах з виду червець, з яких виготовляють барвник червоно-пурпурного кольору (кармін).

pantone.com - фото 516477
pantone.com

PANTONE 18-1750 Viva Magenta повертає нас до первозданної природи, викликаючи її сили, він активізує наш дух та допомагає розвинути внутрішню силу, – наголошує Леатріс.

Нагадаємо, що кольором 2022 року був Very Peri (барвінок), а саме синій з фіолетово-червоним відтінком.

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