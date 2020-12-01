Рідкісний Bentley Brooklands продадуть на аукціоні

Англійський аукціонний будинок Historics Auctioneers виставить на торгах Ascot Racecourse гарний екземпляр купе Bentley Brooklands.

Машина 2008 року забарвлена ​​в темно-синій колір Dark Sapphire Blue в поєднанні з бежевим салоном Magnolia і оцінена в 98 000-118 000 фунтів стерлінгів.

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Bentley Brooklands – близький родич седана Arnage (1998-2009). За три роки виробництва, з 2008 по 2011-й, компанія випустила всього 550 таких дводверок. Їх оснащували легендарним двигуном L-серії з канонічним об'ємом 6 ¾ літра, який видавав 537 кінських сил і 1050 Нм крутного моменту.

Влітку 2020 агрегат, що відлічує свою історію з 1959 року, зняли з виробництва. Його останнім прихистком став седан Mulsanne, тоді як інші моделі Bentley на той час перевели на компактні вісімки концерну Volkswagen або W-подібний двигун.

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