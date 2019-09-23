iOS 13 установила "антирекорд": користувачі обурені

19 вересня, за день до офіційного старту продажів iPhone 11, Apple випустила фінальну версію мобільної операційної системи iOS 13. Але попри ряд нових фішок, свіжа версія викликала цілий ряд нарікань у користувачів і розробників додатків.

Відомий інсайдер і розробник додатків Стів Тротон-Сміт незабаром після релізу тринадцятої версії iOS заявив, що такого поганого релізу операційної системи Apple він не пригадує з моменту виходу iOS 8, що дебютувала у 2014 році. З труднощами, судячи з численних відгуків в інтернеті, зіткнулися не тільки розробники додатків, але і рядові користувачі.

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Список всіляких багів постійно поповнюється новими, про які користувачі пишуть в соціальних мережах та сервісі мікроблогів Twitter.

Серед проблем iOS 13 найчастіше згадуються:

Неможливість відновити резервну копію з iCloud

Можливість доступу до контактів з заблокованого дисплея

Довільне перемикання між світлою та темною темами оформлення

Зависання додатків

Баг з регулюванням гучності

Помилка при під'єднанні до Wi-Fi точки доступу

Складнощі з роботою функції автокорекції

Проблеми з Bluetooth

Ті, хто вже оновився до iOS 13, радять іншим користувачам не поспішати з установкою апдейту. Наразі учасникам публічного бета-тестування рекомендують встановити бета-версію iOS 13.1, в якій Apple вже встигла виправити баги, або дочекатися релізу фінальної версії апдейту.

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