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Apple вибрала найкращі фотографії, зняті на iPhone в нічному режимі

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Apple вибрала найкращі фотографії, зняті на iPhone в нічному режимі - фото 1

Компанія Apple оголосила шість переможців конкурсу на найкращі фотографії, зняті на iPhone у Нічному режимі. Оцініть і ви роботи талановитих фотографів.

Як відомо, кадри були зняті на iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max в нічному режимі. Найкращі фото відбирало спеціальне журі. Крім того, до складу переможців увійшли роботи фотографів з Іспанії, Індії, Китаю та Росії.

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Знімки переможців з'являться в спеціальній галереї на сайті компанії, на сторінці Apple в Instagram і білбордах в різних країнах.

Apple вибрала найкращі фотографії, зняті на iPhone в нічному режимі - фото 389870

Apple вибрала найкращі фотографії, зняті на iPhone в нічному режимі - фото 389871

Apple вибрала найкращі фотографії, зняті на iPhone в нічному режимі - фото 389872

Apple вибрала найкращі фотографії, зняті на iPhone в нічному режимі - фото 389873

Apple вибрала найкращі фотографії, зняті на iPhone в нічному режимі - фото 389874

Apple вибрала найкращі фотографії, зняті на iPhone в нічному режимі - фото 389875

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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