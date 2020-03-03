Apple вибрала найкращі фотографії, зняті на iPhone в нічному режимі

Компанія Apple оголосила шість переможців конкурсу на найкращі фотографії, зняті на iPhone у Нічному режимі. Оцініть і ви роботи талановитих фотографів.

Як відомо, кадри були зняті на iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max в нічному режимі. Найкращі фото відбирало спеціальне журі. Крім того, до складу переможців увійшли роботи фотографів з Іспанії, Індії, Китаю та Росії.

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Знімки переможців з'являться в спеціальній галереї на сайті компанії, на сторінці Apple в Instagram і білбордах в різних країнах.

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