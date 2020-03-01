Тест на швидкість: чи сильно відстає iPhone 6S від iPhone 11 Pro Max

Користувачі iPhone, на відміну від користувачів смартфонів на Android, ніколи не морочилися щодо продуктивності своїх апаратів. До певного моменту під iOS навіть бенчмарків не існувало. Ентузіасти ж вирішили порівняти старенький iPhone 6S та новий топовий iPhone 11 Pro Max.

Попри те, що Apple офіційно більше не продає iPhone 6s і iPhone 6s Plus, вони як і раніше широко доступні у ритейлерів і досі мають попит серед споживачів. На це впливає невисока ціна, все ще актуальне, як не дивно, "залізо" і тривала програмна підтримка. Звичайно ж, ті, хто купують iPhone 6s, навряд чи звернуть увагу на iPhone 11 Pro Max, враховуючи космічну різницю у ціні, але ж це не привід не порівняти їх швидкодію? Адже може з'ясуватися, що і переплачувати тут абсолютно ні за що.

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Ведучий YouTube-каналу PhoneBuff вирішив порівняти різницю у швидкодії між iPhone 6s і iPhone 11 Pro Max. Для цього він навіть купив новий iPhone 6s, щоб виключити ризик зниження продуктивності через зношений акумулятор та інші компоненти. iPhone 11 Pro Max спеціально для експерименту не купувався, оскільки вийшов зовсім недавно і в його прошивці банально відсутній механізм примусового уповільнення процесора.

Тестувати апарати у бенчмарках було б занадто нудно і абсолютно непоказово, тому блогер вирішив перевірити, наскільки швидко вони завантажують додатки і як ефективно утримують їх в оперативній пам'яті. А щоб експеримент вийшов максимально об'єктивним, він використав роботизований палець, який відкривав і закривав додатки, засікаючи, скільки часу кожному зі смартфонів буде потрібно на їх обробку.

У рамках першого етапу експерименту смартфони просто запускали додатки по черзі і, як і слід було очікувати, першим до фінішу прийшов iPhone 11 Pro Max. У цілому він використав на запуск усіх встановлених програм 1 хвилину і 45 секунд. Відмінний результат, особливо на тлі iPhone 6s, який на ті ж самі маніпуляції витратив майже на цілу хвилину більше, фінішувавши на позначці 2 хвилини і 46 секунд.

Другий етап полягав у тому, щоб перевірити ефективність завантаження додатків, запущених у першому етапі, з оперативної пам'яті. Результат iPhone 11 Pro Max і тут виявився значно кращим – усього 56 секунд. А ось в iPhone 6s обробка фонових додатків зайняла 1 хвилину і 56 секунд, тому що оперативки виявилося недостатньо, щоб утримати у тлі всі програми і не вивантажити їх. Утім, це було цілком очікувано, враховуючи, що в iPhone 11 Pro Max 4 ГБ оперативки, а в iPhone 6s – всього 2.

Відчутне відставання, яке продемонстрував iPhone 6s, може збентежити багатьох користувачів, які вирішили, що цей смартфон зовсім нікуди не годиться. Однак це серйозна омана. Не потрібно забувати, що, по-перше, "дідок" здав позиції тільки при запуску важких програм на зразок стрімінгового майданчика Hulu або новинного сервісу з великою кількістю мультимедійних файлів на головній сторінці та ігор.

А, по-друге, iPhone 6s коштує смішних грошей, якщо порівнювати його з iPhone 11 Pro Max. Чи готові переплатити? Справа ваша. Але для тих, хто не хоче сильно витрачатися і при цьому бажає отримати актуальний смартфон для виконання невибагливих завдань, iPhone 6s – відмінний вибір.

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