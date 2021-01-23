Apple готує масштабне оновлення свого найпопулярнішого ноутбука

MacBook Air – найдоступніший і дуже популярний ноутбук Apple. У кінці 2018 року компанія серйозно оновила його, помінявши дизайн і оснастивши Retina-дисплеєм. Тепер прийшла пора чергового апгрейда: повідомляється, що вже цьогоріч випустять повністю новий MacBook Air з низкою важливих змін.

Інформацією про нове покоління MacBook Air поділився Марк Гурман з Bloomberg, який тиждень тому розкрив безліч подробиць про інші продукти Apple, заплановані на цей рік.

Це цікаво: Список смартфонів і планшетів Apple, які не отримають iOS 15

За його словами, Apple зменшить товщину та вагу й без того компактного ноутбука, а також зробить рамки навколо екрану тоншими. Крім того, пристрій отримає новий процесор, який буде потужнішим за актуальний M1.

Найцікавіша заява Марка Гурмана, що Apple має намір повернути у новий MacBook Air магнітну зарядку MagSafe, від якої спочатку відмовилася кілька років тому. Поки неясно, в якому саме вигляді вона буде реалізована цього разу.



Оновлений MacBook Air може знову отримати зарядку MagSafe

Інсайдер зазначає, що актуальний MacBook Air на базі чипа M1 залишиться у продажу як модель початкового рівня, тоді як новий ноутбук вважатиметься просунутішим і дорожчим рішенням. Він також стверджує, що компанія розглядає можливість випустити 15-дюймовий варіант, але ці плани поки не підтверджені.

Нарешті, Марк Гурман розповів, що Apple працює над реалізацією підтримки у своїх комп'ютерах мобільних мереж і системи розпізнавання осіб Face ID. Правда, він зазначає, що чекати цих функцій у найближчих моделях не варто.

Читайте також: iPhone отримають нову систему охолодження: її переваги