У Apple повідомили, коли iPhone перейде на USB Type-С, як того вимагає ЄС

До 28 грудня 2024 року усі айфони повинні перейти на дротову зарядку USB Type-C. Так ухвалило законодавство ЄС.

USB Type-C невдовзі стане загальним зарядним пристроєм широкого застосування. Таке запровадження прийняв Європейський парламент. Це означає, що нові Iphone та Airpods до кінця 2024 року повинні змінити свої зарядні порти.

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Протягом 10 років Apple і ЄС ніяк не могли дійти згоди щодо зарядних пристроїв. Влада вимагала, аби Apple застосувала Micro-USB. Втім, голова маркетингового відділу Грег Джосвяк стверджував, що, якби компанія погодилася, то ані сучасний зарядний порт Lighting, ані USB-C не був би винайдений.

До слова, закон стосується також планшетів, цифрових камер, відеоігрових консолей і навушників. Ноутбуки, як зазначають у компанії, перейдуть на зарядку стандартизованого типу не раніше квітня 2026 року.

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