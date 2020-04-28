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Коронавірус Карантин

У американців під час карантину змінилися смаки: які продукти найбільше купують у США

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У американців під час карантину змінилися смаки: які продукти найбільше купують у США - фото 1

Одним з найзатребуваніших продуктів на американському ринку в період карантину став авокадо, що спровокувало зростання його ціни. Так, з початку березня ціна на цей фрукт у США піднялася на 60%. Експерти впевнені, що така тенденція збережеться і після зняття карантину.

Під час карантину люди почали купувати більше сирих продуктів, з яких можна що-небудь приготувати вдома. Лідером таких закупівель став авокадо через те, що у більшості американців плід асоціюється зі здоровим способом життя і підвищенням імунітету.

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У американців під час карантину змінилися смаки: які продукти найбільше купують у США - фото 400508

Зростання цін на авокадо пов'язують і з тим, що мексиканські ферми, де плід вирощується в промислових масштабах, уповільнили збір врожаю, чекаючи зниження попиту. Тому зараз середня ціна упаковки авокадо сорту Хаас доходить до 19 доларів, в той час, як на початку березня її вартість була близько 7,6 долара.

Також, в США істотно в ціні виросли і цитрусові – в порівнянні з попереднім роком різниця в ціні на апельсини і лимони досягає 50%.

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Джерело: bloomberg
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