Експерти розповіли, як правильно зберігати продукти у холодильнику

Правильне зберігання продуктів у холодильнику сприяє не лише тому, що вони довше залишаються свіжими. Експерти наголошують на тому, що порядок на полицях дозволить також уникнути змішування запахів, а також імовірного харчового отруєння. Розповідаємо, як правильно розкладати продукти у холодильнику.

Експерти поділились кількома простими порадами, які допоможуть ефективно зберігати продукти у холодильнику. Візьміть на озброєння.

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"Зберігайте продукти в упаковках або під закритими кришками. По-перше, так одні продукти не будуть пахнути іншими. По-друге, у разі псування, спори цвілі НЕ будуть розлітатися по холодильнику. Закривайте місткості, а якщо страви на тарілці, то загорніть їх у фольгу", – рекомендують експерти.

Продукти з запахом повинні зберігатися на окремих полицях, готові продукти не можна тримати поруч з сирим м'ясом і напівфабрикатами.

Варто знати, що найшвидше вбирають запахи вершкове масло, сир і яйця.

У списку рекомендацій – не розміщувати на дверцятах холодильника продукти, які швидко псуються: наприклад, сир, сирні маси й охолоджене м'ясо краще помістити глибше. М'ясо, до слова, зберігати у морозильнику не варто, адже воно втрачає свою соковитість.

Не ставте на дверцята продукти, які швидко псуються

Уміст консервних банок треба перекласти в окремий посуд, щоб уникнути появи металічного присмаку через окислення поверхні банки після її відкриття.

Яйця рекомендується зберігати у закритій упаковці і мити перед вживанням обов'язково, оскільки вони можуть бути переносниками сальмонели. Яйця, на яких видно тріщини потрібно використовувати відразу – швидше за все, в них вже занесені мікроби, від чого вони почнуть швидко псуватися, роблять висновок експерти.

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