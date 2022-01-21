Компанія Mars оновить вигляд персонажів із реклами M&M's: що саме зміниться

Американська компанія Mars оновить образи персонажів, які використовуються в рекламі шоколадних драже M&M's. Творці прагнуть зробити їх сучаснішими і відобразити через героїв важливість самовираження.

Телекомпанія NBC зазначає, що у персонажів змінили колір рук та ніг. Якщо раніше вони були яскраво вираженого тілесного кольору, то зараз дизайнери вирішили забарвити кінцівки у більш нейтральний колір, близький до білого.

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Творці також змінили взуття, яке носили жіночі герої. Туфлі на високих підборах, які раніше носила цукерки зеленого кольору, замінили на кросівки. При цьому каблук у драже коричневого кольору зробили "низьким та зручним". Як розповів представник Mars, спільно ці два жіночі персонажі стануть "силою, яка підтримує жінок".

Також зміняться голоси та характери рекламних героїв — вони стануть "інклюзивнішими, доброзичливішими і об'єднуючими". При зверненні до персонажів M&M's не застосовуватимуться слова, що вказують на їхню статеву приналежність.

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