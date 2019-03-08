Леся Нікітюк розбурхала мережу пікантним знімком на 8 березня

Популярна українська телеведуча та шоувумен Леся Нікітюк на 8 березня здивувала шанувальників гарячим знімком з ліфта.

Так, зірка телеекранів позувала з тюльпанами, високо задерши одну ногу, продемонструвавши таким образом відмінну розтяжку. Гарячий знімок Леся опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"8 березня настало. Потепліло навколо. У дівчат квіти і подарунки, а у чоловіків борги", – прокоментувала знімок Нікітюк.

У коментарях на телеведучу посипалися привітання і компліменти про те, як чудово вона виглядає. Дехто пожартував, що вона викидає подаровані квіти.

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