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У 2019 році Apple випустить три моделі iPhone, – ЗМІ

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Очікується три нових iPhone - фото 1
Очікується три нових iPhone / igadget

Американська компанія Apple планує випустити у 2019 році три нових флагмана iPhone.

За словами джерел видання, Apple хоче представити смартфон з потрійною камерою на задній панелі для преміальної моделі iPhone. У двох інші моделях виробник планує встановити подвійні камери.

До слова: Розсекречено iPhone XI з незвичною фотокамерою

Apple випустить три нових флагмана - фото 300491
Apple випустить три нових флагмана

Крім того, наступник бюджетної моделі iPhone XR отримає дисплей з технологією органічних світлодіодів (OLED), як в більш дорогих смартфонах Apple. Відзначається, що до 2020 року компанія може і зовсім відмовитися від використання рідкокристалічних LCD-екранів для своїх телефонів, оскільки OLED-дисплеї мають вищу роздільну здатність.

Читайте також: Apple запатентувала смарт-одяг, що підключатиметься до смартфону

Джерело: wsj
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