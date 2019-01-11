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Apple запатентувала смарт-одяг, що підключатиметься до смартфону

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З'явиться смарт-одяг - фото 1
З'явиться смарт-одяг / appleinsider

Компанія Apple подала заявку на патент відповідної технології. Що саме планується пускати у виробництво, поки не відомо.

Американська компанія Apple запатентувала технологію, що дозволяє створювати смарт-одяг. Відповідний документ з'явився на сайті Відомства з патентів і товарних знаків США.

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Смарт-одяг від Apple - фото 300461
Смарт-одяг від Apple

Технологія називається "Тканина з вбудованими електричними компонентами" (Fabric With Embedded Electrical Components). Така тканина складатиметься з волокон, що поширюють електричний сигнал, і "ізоляційних" волокон для зовнішніх шарів одягу.

Смарт-одяг зможе підключатися до iPhone по бездротовому з'єднанню, збирати і передавати дані про стан і здоров'я людини, відтворювати музику через вбудовані навушники.

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Джерело: appft.uspto
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