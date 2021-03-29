Тюнери зробили з Land Rover Defender функціональний будинок для кемпінгу у ретро-стилі

Ательє Osprey Custom Cars представило перероблений Land Rover Defender. Позашляховик перетворили у будинок для кемпінгу. Зазвичай в таких авто зосереджуються над функціональністю, а не над стилем, але у цьому випадку останньому приділили особливу увагу.

Кемпер створили з Defender 130 1990 року. Ательє переробило експедиційну модель в справжній будинок на колесах. Відразу можна помітити, що автомобіль став вищим і ширшим, пише Robb Report.

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Весь автомобіль оброблений кольором сафарі і має кілька матових чорних допоміжних аксесуарів, такі як новий бампер, захисний щиток, нові світлодіодні фари і лебідка на 5443 кг тягового зусилля. Також Defender отримав комплект міцних усюдихідних шин BFG.

Усередині Osprey зробив просторий інтер'єр, який позбавили деяких зручностей, які ви знайдете в більшості сучасних розкішних кемперів, але тут є багато місця для сидіння і мінікухня з холодильником та плитою.

Крім того, є добре вентильований висувний намет, який розташований з боку пасажира, куди можна помістити повнорозмірний матрац для сну. Також є місце для бака для пропану, який забезпечує газ для водонагрівача і плити, нова стерео-система і система змінного струму.

Будинок на колесах оснащений потужним новим чотирициліндровим дизельним двигуном 300 TDI, об'єднаним з 5-ступінчастою механічною коробкою передач R380 останньої моделі. Інші модернізації включають новий радіатор, амортизатори і пружини. Коштує цей Defender 99 950 доларів.

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